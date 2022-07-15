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20 минут назад

Skate сделают полностью бесплатной

Чемпионат.com

EA объявила, что новая Skate станет условно-бесплатной с общим онлайном и возможностью переносить прогресс между ПК и консолями. Более того, издатель планирует сделать игру важным сервисом в своём портфолио, поэтому делает большую ставку на развитие после релиза.

Electronic Arts выпустит бесплатную игру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Среди прочего обещают честную монетизацию — без донатов, которые могут хоть как-то повлиять на геймплей. Всё покупное — это косметика. Уже планируют реализовать различные специальные мероприятия и традиционные сезоны со свежим контентом.

Среди особенностей ещё отмечают возможность строить разные конструкции, которые после смогут использовать и другие игроки. В целом разработчики делают большую ставку на пользовательский контент.

А ещё после релиза на PlayStation, Xbox и ПК, который может состояться до конца 2023 года, игру могут выпустить на iOS и Android, но пока это лишь мысли вслух.

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