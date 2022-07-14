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8 минут назад

Techland обогнала CD Projekt и стала самой богатой игровой компанией в Польше

Чемпионат.com

Рыночная стоимость CD Projekt RED — создателей «Ведьмаков» и Cyberpunk 2077 — продолжает падать. Как сообщает издание Business Insider, капитализация компании опустилась до 10 млрд злотых или $ 2,08 млрд. Таким образом, корпорацию больше нельзя назвать самой дорогой игровой организацией в Польше.

Создатели Dying Light стали богаче авторов "Ведьмака"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пальму первенства перехватила Techland — создатели Dying Light и Call of Juarez. Её точную капитализацию оценить очень трудно, однако по подсчётам экспертов она составляет около 10,56 млрд злотых или $ 2,2 млрд. Подобный результат обеспечила крайне успешная Dying Light 2, которая за первые два месяца разошлась тиражом в 5 млн копий.

CD Projekt RED удерживала первое место в списке самых дорогих игровых компаний Польши с 2020 года, однако после неудачного релиза Cyberpunk 2077 её акции начали сильно дешеветь, а игровая общественность теперь относится к студии с пренебрежением.

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