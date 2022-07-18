Зачем игроки покупают Prime Status Upgrade для CS: GO?

После того, как Counter-Strike: Global Offensive стала бесплатной, Valve ввела в игру новую платную функцию — так называемый прайм-статус, который дает игрокам ряд привилегий. Разбираемся, как он появился, зачем он нужен и что дает подписчикам.

Фото: Valve Valve

Что такое CS:GO Prime Status Upgrade?

Видео дня

Прайм-статус появился в игре после того, как Valve перевела Counter-Strike: Global Offensive на условно-бесплатную модель распространения в 2018 году. Само собой, так как один из самых популярных многопользовательских шутеров внезапно стал бесплатным, на серверы хлынула массивная волна новых игроков — включая множество читеров. Встроенные меры защиты далеко не всегда способны оперативно выловить недобросовестных пользователей, которые активно портят удовольствие обычным игрокам.

Чтобы смягчить негативный эффект, Valve представила механизм прайм-статуса: что-то вроде платного боевого пропуска, который доказывал благонадежность игрока. Он предлагал пользователям подарочные косметические предметы, безлимитный доступ к выделенным серверам и цифровой значок, демонстративно отмечающий статус игрока на сервере. Но главным преимуществом прайма был эксклюзивный матчмейкинг: владельцы пропуска могли по желанию играть только против других подписчиков, что существенно снижало шансы наткнуться на читера. Valve ввела похожую функцию в 2016 году, но тогда от игроков требовалось всего лишь прикрепить к Steam-аккаунту мобильный телефон — эта мера была не столь эффективной.

На протяжении трех лет после обновления прайм-статус можно было получить бесплатно. Для этого новым игрокам нужно было прикрепить телефон и прокачать профиль в CS:GO до определенного уровня. Прайм также автоматически получали пользователи, наигравшие как минимум несколько лет или поучаствовавшие в некоторых игровых событиях. Другими словами, Valve раздавала бесплатные пропуски только тем, кто мог считаться более-менее надежным игроком.

Эти правила серьезно изменились в 2021 году, когда разработчики пересмотрели модель распространения игры. Если раньше бесплатным пользователям были доступны все те же функции, что и владельцам прайм-статуса, то сейчас без платной подписки нельзя прокачивать уровень, получать звания и участвовать в ранговых матчах. Заработать прайм, просто проведя много времени в игре, тоже не получится — отныне он продается строго за реальные деньги.

Какие преимущества дает прайм-статус?

На данный момент CS:GO Prime Status Upgrade предоставляет следующие бонусы.

Автоматический матчмейкинг с другими прайм-подписчиками.

Прокачка уровней и звания.

Получение наградных медалей.

Неограниченный доступ к ранговым матчам.

Еженедельные косметические подарки.