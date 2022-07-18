Зачем игроки покупают Prime Status Upgrade для CS: GO?

После того, как Counter-Strike: Global Offensive стала бесплатной, Valve ввела в игру новую платную функцию — так называемый прайм-статус, который дает игрокам ряд привилегий. Разбираемся, как он появился, зачем он нужен и что дает подписчикам.
Прайм-статус появился в игре после того, как Valve перевела Counter-Strike: Global Offensive на условно-бесплатную модель распространения в 2018 году. Само собой, так как один из самых популярных многопользовательских шутеров внезапно стал бесплатным, на серверы хлынула массивная волна новых игроков — включая множество читеров. Встроенные меры защиты далеко не всегда способны оперативно выловить недобросовестных пользователей, которые активно портят удовольствие обычным игрокам.
Чтобы смягчить негативный эффект, Valve представила механизм прайм-статуса: что-то вроде платного боевого пропуска, который доказывал благонадежность игрока. Он предлагал пользователям подарочные косметические предметы, безлимитный доступ к выделенным серверам и цифровой значок, демонстративно отмечающий статус игрока на сервере. Но главным преимуществом прайма был эксклюзивный матчмейкинг: владельцы пропуска могли по желанию играть только против других подписчиков, что существенно снижало шансы наткнуться на читера. Valve ввела похожую функцию в 2016 году, но тогда от игроков требовалось всего лишь прикрепить к Steam-аккаунту мобильный телефон — эта мера была не столь эффективной.
На протяжении трех лет после обновления прайм-статус можно было получить бесплатно. Для этого новым игрокам нужно было прикрепить телефон и прокачать профиль в CS:GO до определенного уровня. Прайм также автоматически получали пользователи, наигравшие как минимум несколько лет или поучаствовавшие в некоторых игровых событиях. Другими словами, Valve раздавала бесплатные пропуски только тем, кто мог считаться более-менее надежным игроком.
Эти правила серьезно изменились в 2021 году, когда разработчики пересмотрели модель распространения игры. Если раньше бесплатным пользователям были доступны все те же функции, что и владельцам прайм-статуса, то сейчас без платной подписки нельзя прокачивать уровень, получать звания и участвовать в ранговых матчах. Заработать прайм, просто проведя много времени в игре, тоже не получится — отныне он продается строго за реальные деньги.
На данный момент CS:GO Prime Status Upgrade предоставляет следующие бонусы.
Важно понимать, что прайм не гарантирует стопроцентной защиты от читеров. Более того, он не спасает игрока, оформившего подписку, от бана за использование читов или нарушение правил сообщества. Прайм-игроки также могут играть на одном сервере с бесплатными пользователями, но для этого необходимо создать собственное лобби.