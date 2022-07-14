Актер, сыгравший Артура Моргана, поддержал фанатов Red Dead Online

Актёр Роджер Кларк, сыгравший Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, выразил свою поддержку фанатам Red Dead Online, которые вчера устроили настоящие похороны игры.
«Сегодня я выражаю свои соболезнования, но я знаю, что это сообщество никогда не умрёт #outlawsforlife (преступники навсегда)».Роджер Кларк
Напомним, что с момента выхода последнего крупного обновления для Red Dead Online, «Кровавые деньги», прошёл год. С тех пор игра получала лишь патчи и небольшие порции нового контента. На днях разработчики и вовсе заявили о сокращении поддержки проекта, бросая силы на создание новой GTA.
Под хэштегом #RedDeadFuneral в соцсетях можно увидеть различные фотографии с персонажами игроков Red Dead Online, которые расположились у могильных камней, символизирующих «смерть» проекта.