В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Актёр, сыгравший Артура Моргана в RDR2, поддержал фанатов Red Dead Online

Игромания.ру

Актёр Роджер Кларк, сыгравший Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, выразил свою поддержку фанатам Red Dead Online, которые вчера устроили настоящие похороны игры.

Актер, сыгравший Артура Моргана, поддержал фанатов Red Dead Online
Фото: СкриншотСкриншот

«Сегодня я выражаю свои соболезнования, но я знаю, что это сообщество никогда не умрёт #outlawsforlife (преступники навсегда)».Роджер Кларк

Напомним, что с момента выхода последнего крупного обновления для Red Dead Online, «Кровавые деньги», прошёл год. С тех пор игра получала лишь патчи и небольшие порции нового контента. На днях разработчики и вовсе заявили о сокращении поддержки проекта, бросая силы на создание новой GTA.

Под хэштегом #RedDeadFuneral в соцсетях можно увидеть различные фотографии с персонажами игроков Red Dead Online, которые расположились у могильных камней, символизирующих «смерть» проекта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители