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1 час назад

Nintendo купила студию Dynamo Pictures, работавшую над аниме и играми

Чемпионат.com

Сегодня стало известно о том, что Nintendo приобрела студию Dynamo Pictures, которая занимается CG-анимациями. Команда также принимала участие в поддержке производства различных аниме, включая «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045».

Nintendo купила новую студию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сумма сделки на разглашается. Dynamo Pictures окончательно перейдёт под крыло Nintendo 3 октября этого года. После покупки студия будет переименована в Nintendo Pictures, она будет заниматься производством визуального контента по франшизам компании.

Помимо участия в создании аниме, Dynamo Pictures прикладывала руку к разработке NieR Replicant и Death Stranding. Для проектов команда работала над захватом движений и анимации лиц. Ещё в послужном списке числятся Persona 5, Ninja Gaiden 2 и другие игры.

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