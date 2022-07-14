Nintendo купила новую студию

Сегодня стало известно о том, что Nintendo приобрела студию Dynamo Pictures, которая занимается CG-анимациями. Команда также принимала участие в поддержке производства различных аниме, включая «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045».
Сумма сделки на разглашается. Dynamo Pictures окончательно перейдёт под крыло Nintendo 3 октября этого года. После покупки студия будет переименована в Nintendo Pictures, она будет заниматься производством визуального контента по франшизам компании.
Помимо участия в создании аниме, Dynamo Pictures прикладывала руку к разработке NieR Replicant и Death Stranding. Для проектов команда работала над захватом движений и анимации лиц. Ещё в послужном списке числятся Persona 5, Ninja Gaiden 2 и другие игры.