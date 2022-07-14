Nintendo купила новую студию

Сегодня стало известно о том, что Nintendo приобрела студию Dynamo Pictures, которая занимается CG-анимациями. Команда также принимала участие в поддержке производства различных аниме, включая «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045».

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Сумма сделки на разглашается. Dynamo Pictures окончательно перейдёт под крыло Nintendo 3 октября этого года. После покупки студия будет переименована в Nintendo Pictures, она будет заниматься производством визуального контента по франшизам компании.