В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
1 час назад

Авторы Company of Heroes 3 помнят про скандал с игроками из России

Чемпионат.com

Недавно один из авторов Company of Heroes 3 Саша Наррин рассказал про подход разработчиков к соблюдению точности истории военного времени.

Авторы Company of Heroes 3 вспомнили про скандал с российскими игроками
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Также Саша Наррин вспомнил и про случай во время выхода Company of Heroes 2. По его словам, тогда многие игроки из России негативно приняли интерпретацию российской истории, поэтому и критиковали игру. В этот раз подобного постараются не допустить.

Операция в Северной Африке — это наш шанс предложить более классический опыт игры в Company of Heroes. Что нам стало ясно из Company of Heroes 2, так это то, что с нашим представлением русской истории не согласились многие игроки. И на этот раз мы ошибёмся.

Company of Heroes 3 выйдет 17 ноября, в игре будут две большие сюжетные кампании. А пока что можно попробовать одну миссию из игры до 19 июля.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители