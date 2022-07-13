Десять модов на Stardew Valley для опытных игроков

Stardew Valley — игра с поистине огромным запасом реиграбельности. За обустройством собственной фермы и занятыми по хозяйству буднями спокойно можно провести сотни часов, но рано или поздно игровой процесс все равно способен надоесть. Если вы помните игру наизусть и посмотрели абсолютно весь доступный контент, почему бы не разнообразить рутину пользовательскими модификациями? Мы подготовили скромную подборку из десяти отличных модов, которые могут заметно освежить впечатления от Stardew Valley.

Фото: ConcernedApe ConcernedApe

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Пожалуй, одна из самых популярных модификаций в принципе. Stardew Valley Expanded — отличная находка для любого, кто хочет вдохнуть в игру новую жизнь. Этот объемный мод включает в себя 27 новых персонажей, 50 локаций, 260 событий, почти три десятка рыб, измененные локации из базовой игры, новые фермы, музыку, квесты, предметы… Иными словами, он предлагает тонну оригинального контента. Столько, что хватит еще как минимум на пару сотен часов геймплея.

Nexus Mods

Ridgeside Village добавляет в игру стороннюю историю, в рамках которой игроку выпадет шанс исследовать совершенно новый городок. Само собой, там живут новые персонажи, проходят уникальные события и продаются новенькие предметы. Как и предыдущая модификация, она не вносит радикальных изменений в игровой процесс и просто расширяет базовый контент Stardew Valley.

Nexus Mods

Многие геймеры полюбили Stardew Valley за атмосферу уюта в маленьком городке, которую так тяжело отыскать в реальной жизни. Косметический мод Aesthetic Valley способен сделать будни в Пеликане еще более волшебными, переделав графический стиль игры под эстетику коттеджкора — для совсем уж идеальной сельской жизни.

Nexus Mods

Суть Pelican Fiber предельно проста: эта модификация позволяет игроку провести высокоскоростной интернет в собственный домик — спасибо вездесущей корпорации Джоджа. Если вам вдруг будет лень выходить на улицу, то через компьютер можно прокачать инструменты для крафтинга, заказать постройку зданий, прикупить новую одежду и многое другое. Отличный мод, если вам порой хочется сэкономить немного времени на рутинных задачах и беготне.

Визуальный стиль Stardew Valley не слишком детальный, но милый и вполне симпатичный — хотя некоторым игрокам не очень нравятся чересчур яркие краски. Если вам хочется сделать пейзажи природы чуть более реалистичными, поставьте мод Starblue Valley — он всего лишь чуть снижает насыщенность цветов, отчего растительность и город выглядят правдоподобнее.

Nexus Mods

Этот маленький мод добавляет в Stardew Valley возможность отправлять другим персонажам посылки — например, подарки для развития отношений. Ваш главный герой тоже будет регулярно получать почту от обитателей города, примерно так же, как это было в Animal Crossing. От новой механики геймплей не слишком меняется, но мелочь все равно приятная.

Разговоры обо всем и ни о чем между главным героем и городскими жителями — одна из лучших частей Stardew Valley, которая способна вмиг поднять настроение. Правда, после достаточно долгой игры беседы все-таки слегка приедаются. Как раз для этого и нужен Canon-friendly Dialogue Expansion: этот мод значительно расширяет диалоги, не нарушая канонов оригинального сюжета.

Nexus Mods

Опытные игроки наверняка согласятся, что регулярные экспедиции за ресурсами в шахты (или, еще хуже, в Пещеру Черепа) — это не самое увлекательное занятие, особенно при повторном прохождении. При помощи Fantasy Crops от этой обязанности можно избавиться и просто выращивать минералы прямо на грядках, как овощи. Уголь, золото — даже иридий.

Если вы знаете карту долины Стардью как свои пять пальцев, то попробуйте модификацию Deep Woods. Она меняет привычный Тайный лес на процедурно-генерируемое подземелье наподобие шахт — только в антураже таинственной лесной чащи. Разработчик мода предупреждает, что подземелье предназначено для хорошо прокачанных персонажей: в начале игры туда ходить не стоит.

Nexus Mods