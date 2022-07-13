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41 минуту назад

Слух: следующая Assassin's Creed будет посвящена ацтекам

Игромания.ру

Популярный блогер Джереми Пентер с YouTube-канала ACG сообщил в своём Twitter, что следующая игра серии Assassin’s Creed будет посвящена ацтекам.

Для следующей Assassin's Creed могут выбрать настандартную тематику
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Будет ли это самостоятельный проект или часть Assassin’s Creed Infinity — не уточняется. Отметим, что Пентер не является известным инсайдером, но с Ubisoft его связывают проверенные утечки по Far Cry Primal.

Напомним, что Assassin’s Creed Infinity — это амбициозная игра-сервис, в которой будет сразу несколько исторических сеттингов. Кроме того, ранее появилась новости, что Ubisoft работает над Assassin’s Creed для VR под названием Assassin’s Creed Nexus и полноценной частью серии под кодовым названием Rift, которая создаётся из расширения Assassin’s Creed Valhalla.

Последняя представляет собой проект без открытого мира с упором на стелс. Главным героем части станет Басим — популярный персонаж из «Вальхаллы».

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