Для следующей Assassin's Creed могут выбрать настандартную тематику

Популярный блогер Джереми Пентер с YouTube-канала ACG сообщил в своём Twitter, что следующая игра серии Assassin’s Creed будет посвящена ацтекам.

Будет ли это самостоятельный проект или часть Assassin’s Creed Infinity — не уточняется. Отметим, что Пентер не является известным инсайдером, но с Ubisoft его связывают проверенные утечки по Far Cry Primal.

Напомним, что Assassin’s Creed Infinity — это амбициозная игра-сервис, в которой будет сразу несколько исторических сеттингов. Кроме того, ранее появилась новости, что Ubisoft работает над Assassin’s Creed для VR под названием Assassin’s Creed Nexus и полноценной частью серии под кодовым названием Rift, которая создаётся из расширения Assassin’s Creed Valhalla.