Названа дата релиза грандиозной стратегии Company of Heroes 3

Relic Entertainment определилась с точной датой релиза военной стратегии в реальном времени Company of Heroes 3. Новая часть знаменитой франшизы выйдет 17 ноября 2022 года на ПК. Предварительный заказ уже открыт на официальном сайте, но оформить его на территории России сейчас нельзя. Однако цена игры там указана — 5000 рублей за стандартное издание и 6700 рублей за премиум. Вполне вероятно, что это заглушка.

Фото: MMO13 MMO13

Касаемо премиум-издания, в него войдет первое дополнение, выходящее в 2023 году, наборы Devil's Brigade DLC Pack и Premium DLC Pack с различными косметическими предметами, а также титул «Пионер» и рамка профиля.

Также были раскрыты системные требования Company of Heroes 3. Они указаны под спойлерами ниже:

Минимальные ОС — Windows 7, 64-bit

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon R9 370 (2 GB)

Процессор — Intel i5 6th-gen / AMD Ryzen desktop processor with 4 cores @3GHz

ОЗУ — 8GB

Рекомендуемые ОС — Windows 10, 64-bit

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 (6 GB)

Процессор — Intel i7 8th-gen / AMD Ryzen desktop processor with 8 cores @ 3GHz

ОЗУ — 16GB