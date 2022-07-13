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1 час назад

Стратегия Company of Heroes 3 обзавелась датой релиза

MMO13

Relic Entertainment определилась с точной датой релиза военной стратегии в реальном времени Company of Heroes 3. Новая часть знаменитой франшизы выйдет 17 ноября 2022 года на ПК. Предварительный заказ уже открыт на официальном сайте, но оформить его на территории России сейчас нельзя. Однако цена игры там указана — 5000 рублей за стандартное издание и 6700 рублей за премиум. Вполне вероятно, что это заглушка.

Названа дата релиза грандиозной стратегии Company of Heroes 3
Фото: MMO13MMO13

Касаемо премиум-издания, в него войдет первое дополнение, выходящее в 2023 году, наборы Devil's Brigade DLC Pack и Premium DLC Pack с различными косметическими предметами, а также титул «Пионер» и рамка профиля.

Также были раскрыты системные требования Company of Heroes 3. Они указаны под спойлерами ниже:

Минимальные
  • ОС — Windows 7, 64-bit
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 950 / AMD Radeon R9 370 (2 GB)
  • Процессор — Intel i5 6th-gen / AMD Ryzen desktop processor with 4 cores @3GHz
  • ОЗУ — 8GB
Рекомендуемые
  • ОС — Windows 10, 64-bit
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5600 (6 GB)
  • Процессор — Intel i7 8th-gen / AMD Ryzen desktop processor with 8 cores @ 3GHz
  • ОЗУ — 16GB

Помимо этого, авторы опубликовали два новых ролика. Первый является трейлером одной из сюжетных кампаний, действия которой развернутся в Северной Африке. Второй же является новым выпуском дневников разработчиков и раскрывает планы на будущее. Так, студия собирается регулярно выпускать платные обновления с режимами и картами, а также платные дополнения.

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