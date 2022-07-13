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26 минут назад

Авторы ремейка Lollipop Chainsaw не будут менять сюжет и эстетику игры

Игромания.руиещё 1

Йошими Ясуда, продюсер ремейка Lollipop Chainsaw, постарался развеять опасения фанатов оригинальной игры, которые переживают, что в проект внесут сильные изменения.

Появились первые подробности ремейка Lollipop Chainsaw
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По его словам, разработчики собираются полностью сохранить сюжет и эстетику оригинальной игры. Дизайн главной героини тоже не планируют менять — её такой придумали и такую полюбили. Когда разработчики упомянули, что ремейк будет выглядеть «более реалистичным», то они имели ввиду то, что смогут использовать передовую технологию рендеринга.

Что касается цензуры, то команда хочет сделать игру максимально приближённой к оригиналу. Разработчики намерены поднять эту тему на будущих переговорах с владельцами платформ.Таким образом, главным изменением в ремейке, кроме улучшенной графики, можно считать саундтрек — его пришлось поменять из-за проблем с лицензированием музыки.

Ремейк Lollipop Chainsaw должен выйти в 2023 году. Разработкой проекта занимается команда, состоящая из авторов оригинальной игры, включая Йошими Ясуду, а также сотрудников Dragami Games.Гоити Суда и Джеймс Ганн, директор и сценарист оригинальной игры соответственно, не участвуют в создании ремейка.

Игры,Джеймс Ганн,
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