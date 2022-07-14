Источник: NVIDIA снизит цены на видеокарты

Сайт Benchlife со ссылкой на собственные источники сообщил, что уже на этой неделе NVIDIA официально снизит цены на свои модели RTX 3080 и RTX 3090. О других устройствах, видимо, речи не идёт.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Согласно этой информации, RTX 3090 Ti будет стоить $ 1499, что на $ 500 меньше рекомендованной розничной цены. Аналогичная ситуация коснётся RTX 3090, цена которой снизится на $ 200. Ожидается, что также снизятся цены на RTX 3080 Ti и RTX 3080. На сколько именно, неизвестно.

Слева можно увидеть текущую стоимость, а справа показаны новые цены

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В некоторых магазинах цены на устройства уже снизили, но не на все. Newegg, к примеру, уже ввёл новые цены на RTX 3090 Ti, RTX 3090 и RTX 3080 Ti, однако цена на RTX 3080 пока не снижена.