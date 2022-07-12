Из России внезапно ушёл издатель Nioh, Dead or Alive и Ninja Gaiden

Судя по всему, ещё один крупный издатель покинул российский Steam. 12 июля из магазина пропала цена у игр Koei Tecmo — создателей серии Nioh и будущего самурайского боевика Wo Long: Fallen Dynasty. Прямо сейчас у проектов не отображается стоимость, а вскоре страницы станут полностью недоступными для просмотра.

Сама Koei Tecmo не объявляла об уходе из России. Более того, проекты издателя были доступны после того, как крупнейшие издатели покинули отечественный рынок. Компания даже поучаствовала в летней распродаже Steam, на которой игроки из РФ могли покупать игры корпорации. Что сподвигло её на внезапный уход, неясно.