Мобильный хит вышел в Steam

Студия Ustwo games выпустила мобильные хиты Monument Valley и Monument Valley 2 на ПК в Steam. Проекты можно купить по невероятно демократичным ценам как по раздельности, так и в одном наборе с приличной скидкой:

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Оба проекта адаптированы под управление с помощью клавиатуры и мыши, а в комплект с играми вошли все вышедшие дополнения.