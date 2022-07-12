Российский разработчик видеоигр Nexters перейдет к новым владельцам

29 июня отечественная компания Nexters сократила почти четверть своей команды — около 235 человек, которые работали в России, Турции, Армении, Грузии, на Кипре и в других странах. Генеральный директор организации Андрей Фадеев заявил, что компания столкнулась с целым рядом негативных внешних факторов, включая рост инфляции на ключевых рынках и недавние геополитические события.

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Сегодня стало известно, что Nexters передаст 100% акций своих российских юрлиц локальному менеджменту. Об этом представители компании сообщили изданию Forbes. Новые владельцы будут отвечать за развитие игр на территории России, наём сотрудников и другие бизнес-процессы. Головной офис Nexters на Кипре больше не будет получать выручку от российских стриминговых платформ.