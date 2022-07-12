Fall Guys захватывает Twitch

После перехода Fall Guys на условно-бесплатную модель общее время просмотров королевской битвы на Twitch выросло практически на 500%.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В прошлом игра достигла массовой популярности в 2020 году, но постепенно она сошла на нет. По данным Steam, в начале 2022-го в проекте соревновались где-то по 6-8 тысяч человек в месяц.

В конце июня авторы убрали Fall Guys из Steam, переведя её в EGS, причём сама игра как раз и перешла на новую модель распространения, заодно появившись на Xbox и Nintendo Switch. Её оценило больше 50 млн человек, а популярность сказалась и на Twitch.

Игра заняла 5 строчку в категории самых популярных проектов по просмотрам за неделю с 21 июня по 5 июля — в общей сложности зрители потратили на трансляции матчей 28,35 млн часов. При этом Fall Guys даже обошла других крупных «титанов» вроде CS:GO, Apex Legends и Fortnite.

Показатели Fall Guys после перехода на f2p: Общее время просмотров — с 4,8 млн часов до 28,7 млн часов (рост около 500%); Максимальное число зрителей одновременно — с 224 тысяч до 417 тысяч человек; Число стримов на каналах: с 350 до 7,1 тысячи.

Впрочем, игре пока так и не удалось побить свой прошлый рекорд по пику просмотров, который был достигнут в 2020 году — тогда число зрителей перевалило за 700 тысяч человек.