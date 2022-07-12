Самые дорогие наборы LEGO: от Звезды Смерти до Колизея

Настал конец эпохи: производитель конструкторов LEGO решил официально покинуть российский рынок. И хотя это не повлияет на доступность продукции через параллельный импорт, событие все равно вызывает ностальгию. Наборы датского конструктора издавна считаются одним из самых желанных подарков почти любому ребенку — или увлекающемуся взрослому. По этому случаю мы изучили каталог LEGO и подготовили небольшую подборку самых дорогих наборов бренда.

Фото: LEGO LEGO

Косой переулок #75978

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Цена: от 29 000 рублей

Масштабная реплика Косого переулка из вселенной «Гарри Поттера» однозначно стоит своих денег: этот набор подробно воссоздает сцены из фильмов, где Гарри и его друзья закупаются все необходимым перед вторым учебным годом в Хогвартсе. Магазин волшебных палочек мастера Оливандера, книжная лавка, где раздает автографы Златопуст Локонс, фигурки Гарри, Гермионы и семьи Уизли — в общем, неудивительно, что набор быстро распродался. На вторичном рынке за него просят еще больше денег.

LEGO

Экскаватор Liebherr R 9800 #42100

Цена: от 33 000 рублей

Данный набор — не просто большая модель экскаватора: это рабочая модель экскаватора, которая содержит семь моторчиков и управляется при помощи приложения для смартфона. Она может ездить и перевозить предметы в ковше, не говоря уже о невероятной детализации механизмов. По сложности сборки набор Liebherr R 9800 вплотную приближается к полноценной робототехнике: игрушка недешевая и совсем не детская.

LEGO

Звезда Смерти #75159

Цена: от 37 000 рублей

Легендарный спутник-убийца из «Звездных войн» до сих пор остается одним из самых знаменитых наборов LEGO и мечтой любого поклонника вселенной. Диорама реконструирует череду запоминающихся сцен из оригинальной трилогии: дуэль Оби-Вана и Дарта Вейдера, спасение принцессы Леи из плена, финальную битву Люка против его отца и момент, когда компания героев застряла в мусоросборнике. Набор давно вышел из официальной продажи, так что на вторичном рынке за него просят немаленькую сумму — в среднем от 70 000 рублей.

LEGO

Колизей #10276

Цена: от 40 000 рублей

Многие считают LEGO развлечением исключительно для детей и гиков, но это не так. Помимо наборов по известным франшизам, компания также выпускает красивые модели реальных исторических сооружений. Среди них, например, есть внушительная реплика римского Колизея, которой не стыдно было бы украсить гостиную — она даже без зрителей смотрится впечатляюще.

LEGO

Титаник #10294

Цена: от 46 000 рублей

Реплика печально известного круизного лайнера — пожалуй, одна из самых масштабных моделей за всю историю LEGO. Корабль воссоздан вплоть до мельчайших деталей: из девяти тысяч деталей собирается капитанский мостик, мачты, палуба, машинное отделение, лаунж для пассажиров и многое другое. Опять же, неудивительно, что этот набор тяжело найти в продаже — он фактически не имеет аналогов.

LEGO

Имперский звездный разрушитель #75252

Цена: от 52 000 рублей

На франшизу «Звездных войн» приходится немалая часть самых серьезных наборов LEGO, и звездный разрушитель — лишнее тому подтверждение. По размерам и глубине детализации этот гигант практически не уступает Титанику и выглядит столь же эффектно, как на вступительных титрах первого фильма оригинальной трилогии. В отличие от других дорогостоящих наборов, этот пока еще не вышел из официальной продажи, но коллекционеры предсказывают, что в будущем он также станет ценным экспонатом.

LEGO

Тысячелетний Сокол #75192

Цена: от 59 000 рублей

Наконец, последний набор в сегодняшнем списке — это модель Тысячелетнего сокола: одного из самых узнаваемых космических кораблей в истории научной фантастики. Сенсорные тарелки, капитанская рубка, плазменные турели — все характерные гаджеты на месте. Плюс в комплект набора входит сразу две команды: персонажи оригинальной трилогии (Хан, Чубакка, Лея, C-3PO) и их наследники из последней (Рей, Финн, постаревший Хан, BB-8).