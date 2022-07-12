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11 минут назад

F1&nbsp;22 и Horizon Forbidden West вновь лидируют в британской рознице

Игромания.ру

Симулятор гонщика «Формулы-1» F1 2022 вторую неделю подряд остаётся лидером розничного чарта Соединённого Королевства, несмотря на падение продаж на 48%.

Названы самые популярные игры в Британии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом на своих местах остались и игры, занимавшие на прошлой неделе второе и третье места: Horizon Forbidden West и Nintendo Switch Sports. Впрочем, надо отметить, что топ-10 за неделю практически не изменился (если не считать порядок некоторых игр).

А единственной новинкой среди самых успешных проектов стал платформер Klonoa: Phantasy Reverie Series.

Чарт с 3 по 9 июля
  • F1 22 (1);
  • Horizon Forbidden West (2);
  • Nintendo Switch Sports (3);
  • Mario Kart 8: Deluxe (5);
  • Klonoa: Phantasy Reverie Series (новинка);
  • FIFA 22 (6);
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga (4);
  • Pokemon Legends: Arceus (8);
  • Animal Crossing: New Horizons (10);
  • Minecraft для Switch (9).
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