Названы самые популярные игры в Британии

Симулятор гонщика «Формулы-1» F1 2022 вторую неделю подряд остаётся лидером розничного чарта Соединённого Королевства, несмотря на падение продаж на 48%.
При этом на своих местах остались и игры, занимавшие на прошлой неделе второе и третье места: Horizon Forbidden West и Nintendo Switch Sports. Впрочем, надо отметить, что топ-10 за неделю практически не изменился (если не считать порядок некоторых игр).
А единственной новинкой среди самых успешных проектов стал платформер Klonoa: Phantasy Reverie Series.