В России против Twitch могут ввести серьёзные санкции

Американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России. Передача русскоязычного сегмента Twitch под управление украинцев привела к нарушению и внутренних правил платформы, и законов Российской Федерации. Дать правовую оценку этой ситуации я попросил Роскомнадзор. Не так давно Twitch уже получил крупный штраф за неисполнение требований о локализации данных – и, думаю, теперь компанию могут ожидать куда более серьезные санкции.