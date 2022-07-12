В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
1 час назад

В России против Twitch могут ввести серьёзные санкции

Чемпионат.com

Замглавы Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своём канале в «Телеграме» рассказал про санкции против Twitch. По мнению Горелкина, на площадке предвзято относятся к российским контент-мейкерам.

В России против Twitch могут ввести серьёзные санкции
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметил Горелкин, Twitch участвует в информационной войне против России. Депутат также вспомнил, что недавно платформа получала крупный штраф из-за отказа локализовать данные россиян, а в будущем компанию могут ждать куда более серьёзные санкции.

Американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России. Передача русскоязычного сегмента Twitch под управление украинцев привела к нарушению и внутренних правил платформы, и законов Российской Федерации. Дать правовую оценку этой ситуации я попросил Роскомнадзор. Не так давно Twitch уже получил крупный штраф за неисполнение требований о локализации данных – и, думаю, теперь компанию могут ожидать куда более серьезные санкции.

Ещё Горелкин вспомнил и про другие площадки, которые могут стать альтернативой Twitch. Среди них: GoodGame, sc2tv и Wasd.TV.

Игры,Антон Горелкин,Роскомнадзор,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители