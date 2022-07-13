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1 час назад

Сегодня игроки хоронят Red Dead Online

Чемпионат.comиещё 2

В начале июля стало известно, что отчаявшиеся фанаты Red Dead Online планируют провести похороны игры. Это связано с тем, что Rockstar Games перестала обновлять проект, поскольку бросила все свои силы на GTA 6.

Сегодня игроки хоронят Red Dead Online
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Западные СМИ обратили внимание, что геймеры действительно проводят похороны игры. Пользователи призывают выпить несколько кружек пива на кладбище в Валентайне или Блэкуотере.

Сегодня день, когда сообщество отдает дань уважения игре, которую многие из нас любят и хотели бы получить больше любви от Rockstar. Так что зайдите в игру сегодня и выпейте немного пива на кладбище Валентайна или Блэкуотера.

Приходите на гору, чтобы в последний раз взглянуть на Red Dead Online перед её похоронами.

Также в Red Dead Online можно заметить большое количество игроков, одетых во всё чёрное, которые наблюдают за пейзажами проекта.

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