Российский моддер создаёт ремейк Warcraft 3 в «Героях 3»

Российский разработчик Виктор Barilzar Викторов переносит сюжетные миссии из Warcraft 3 в Heroes of Might and Magic III. Автор очень дотошно повторяет структуру миссий оригинальной стратегии в реальном времени, чтобы её механики удачно вписались в пошаговый формат «Героев».