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18 минут назад

У старых игр Ubisoft перестанут работать купленные дополнения

Чемпионат.com

Последствия массового отключения серверов у игр Ubisoft, которое случится 1 сентября, оказались куда масштабнее. Мы уже слышали про невозможность играть в мультиплеер и даже запрет запускать купленную Assassin's Creed: Liberation. Но даже это далеко не всё.

У 6 игр Ubisoft перестанут работать купленные дополнения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как стало известно благодаря Steam, покупатели дополнений для Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Revelations, Splinter Cell: Blacklist и Prince of Persia: The Forgotten Sands после 1 сентября не смогут пользоваться ими. Пока речь идёт только для версии для ПК, поскольку контент для них активируется через систему Ubisoft.

Видимо, ближе к началу осени и массовому отключению серверов мы увидим далеко не одну новость с подобными проблемами. Для Ubisoft это очередной негатив на фоне полного отсутствия крупных релизов и череды скандалов — зачем посреди этого ещё и совершать такие непопулярные решения, непонятно.

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