Десять расслабляющих игр для ПК и Xbox Game Pass

Каждому геймеру наверняка знакомо то чувство, когда вроде бы и хочется во что-то поиграть, но совершенно неохота хоть как-то напрягать мозг. Это обычное явление: после тяжелого трудового дня не всегда остаются силы на интенсивный геймплей, требующий сноровки, реакции или быстрого мышления. К счастью, разработчики видеоигр тоже люди и прекрасно все понимают — на рынке можно найти немало расслабляющих игр, отлично подходящих для релаксации. Мы собрали небольшую подборку из тех, что входят в подписку Xbox Game Pass.

Фото: 505 Games 505 Games

SnowRunner

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SnowRunner — это автомобильный симулятор, где игроку нужно заниматься доставкой грузов по крайне труднопроходимой местности. Игра отличается от большинства представителей жанра невероятным вниманием к реализму: геймплей великолепно передает ощущения от управления огромным внедорожником, который неторопливо прет напролом через снег, грязь и непогоду. Сама по себе игра вращается вокруг стандартных рейсов из одной точки в другую, но по мере выполнения заданий можно модифицировать собственную машину — или покупать новые, чтобы осваивать бездорожье еще смелее. Развлечение не самое разнообразное, но однозначно медитативное.

Focus Entertainment

Slime Rancher

Пожалуй, одна из самых милых игр последних лет. Slime Rancher предлагает игроку примерить на себя роль космического фермера, который промышляет разведением слаймов: улыбчивых шариков слизи, которые обожают овощи и фрукты. Для того, чтобы на ферме царил полный порядок, игроку нужно размещать слаймов по разным загонам при помощи пылесоса, вовремя кормить их и постепенно расширять свои владения, чтобы разводить еще больше причудливых зверушек. Никаких конфликтов, никакого напряжения — только яркие цвета, улыбки и открытый мир, полный открытий.

Monomi Park

Terraria

Наверное, никому не нужно рассказывать, что такое Terraria — эта игра до сих пор остается единственным сколь бы то ни было серьезным конкурентом аналогам Minecraft. Разница лишь в том, что первая делает гораздо больший акцент на ролевой составляющей: по мере развития игроку предстоит не только строить собственную базу, но и готовить экипировку для победы над различными боссами. Разработчики долгое время поддерживали игру контентными обновлениями, так что запас реиграбельности здесь впечатляющий.

Re-Logic

Forager

Forager — незамысловатый, но чертовски увлекательный кликер, где маленький пиксельный человечек обустраивает свое хозяйство. А именно, собирает ресурсы, строит домики, рассаживает огород, разводит домашних животных… Словом, делает все привычные для жанра фермерских песочниц вещи. Но если обычно подобные игры требуют немало свободного времени, то Forager — вещь компактная и максимально не напрягающая. Самое то, если хочется ненадолго отключить мозг и посмотреть, как цифры прибыли и ресурсов постепенно становятся все больше.

Humble Bundle

Donut County

Donut County — добродушный, по-хорошему абсурдный симулятор мультяшного хаоса в духе старенькой Katamary Damacy. Только здесь вместо гигантского шара из всякого хлама хитрый енот управляет дырой в земле, которая пожирает все, что плохо лежит, и постепенно растет в размерах. Возможно, со стороны это звучит глупо, но на основе подобной механики авторы придумали неожиданно много интересных головоломок. К тому же, в чувстве юмора игре не откажешь.

Annapurna Interactive

ABZU

ABZU, как и многие «симуляторы ходьбы» подобного рода, как правило вызывает полярно противоположные мнения. Одни игроки справедливо критикуют проект за отсутствие геймплея как такового: весь игровой процесс заключается лишь в исследовании локаций. Другие же хвалят проект за великолепный визуальный ряд и атмосферу, причем не менее заслуженно. Если вы любите океан, то ABZU — один из лучших способов насладиться красотой подводного мира. Игра небогата событиями, зато она действительно успокаивает.

505 Games

Tetris Effect: Connected

«Тетрис» — нестареющая классика видеоигр, которая до сих пор ни капли не потеряла актуальности. Так что о Tetris Effect: Connected даже рассказывать толком нечего: это старая игра в стильной, современной обертке. Со множеством косметических опций, хорошей музыкой, прогрессией, разными режимами игры и сетевым мультиплеером.

Enhance

Spiritfarer

Spiritfarer рассказывает историю о маленькой девочке, унаследовавшей нелегкую должность проводницы душ. Она, как мифический Харон, встречает духов на своей лодке и перевозит их в мир иной — но попутно старается приложить максимум усилий, чтобы последнее путешествие мертвых душ было как можно более комфортным. Она строит для них уютные каюты, готовит любимую еду, общается с пассажирами и обнимает их в трудную минуту. Spiritfarer подает довольно мрачную тему неожиданно свежо и без тени негативных эмоций — уже только из-за этого на нее стоит обратить внимание. Очаровательная рисовка от руки, обаятельные персонажи и хорошая музыка идут в качестве приятного бонуса.

Thunder Lotus Games

The Gardens Between

Меланхоличная головоломка о манипуляциях со временем, где два старых друга пытаются разобраться в себе и собственных взаимоотношениях. The Gardens Between впору любоваться как трехмерной диорамой, но игровой процесс тоже получился захватывающим: несмотря на то, что задачки задействуют всего одну механику, игра все равно предлагает пищу для размышлений.

The Voxel Agents

Stardew Valley

Наконец, самый популярный таймкиллер последних пяти лет. Stardew Valley — это огромный, под завязку набитый контентом симулятор фермы, где можно провести сотни часов за обустройством собственной дачи. Охота, рыбалка, садоводство, торговля, исследование небольшого открытого мира, общение с местными жителями, семья, дети, посадка деревьев — здесь есть буквально все, о чем только можно подумать. Идеальный способ ненадолго сбежать от реальности и расслабиться, поливая виртуальные грядки.