В Россию начали завозить видеоигры по серой схеме

У российских ретейлеров в продаже появились иностранные игры для Sony Playstation 4 и 5, а также для ПК, ввезённые по правилам параллельного импорта. Сейчас геймеры могут приобрести Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo компании Sony, которая в марте отменила все релизы для России. Серые видеоигры продают с русскими субтитрами. В пресс-службе Wildberries подтвердили появление новых игр, но не уточнили, из какой страны их ввозят.

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Как отметили в Wildberries, россияне в целом стали активнее интересоваться играми на дисках. В 2022 году выручка от видеоигр выросла в 3,3 раза год к году, а в штучном выражении — увеличилась в 2,7 раза. Чаще всего геймеры покупали GTA 5, Cyberpunk 2077 и Elden Ring — для PS4 и Assassin’s Creed IV, Nail’d и Sacred 3 — для персональных компьютеров (ПК).

Пресс-служба Ozon сообщила, что на маркетплейсе тоже наблюдается повышенный интерес к играм. В первые три месяца 2022 года продажи выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а в июне они увеличились на 69%. Покупатели Ozon чаще всего приобретали Horizon Forbidden West и Cyberpunk 2077 (для PS4), а также Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch).

Другие ретейлеры отметили снижение спроса в области коробочных видеоигр. По их словам, новых тайтлов на рынке не появляется и российские геймеры могут купить только то, что уже выходило ранее. Тем более многие приобретали консоли без дисковода, поэтому игры на дисках для них не актуальны.

Эксперт Павел Голубев рассказал, что геймеры из России находят способы поиграть в новинки. Они устанавливают VPN, а чтобы оплачивать покупки на онлайн-площадках вроде Steam часто используют валюту соседних государств, например Казахстана.