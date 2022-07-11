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32 минуты назад

Ремейк The Last of Us создаётся не ради денег, утверждают создатели

Чемпионат.comиещё 2

Анонс ремейка The Last of Us как порадовал, так и огорчил многих геймеров. Чаще всего недовольные обвиняют Sony и Naughty Dog в попытке заработать на уже существующей игре, просто выпустив её ремейк.

Разработчики говорят, что ремейк The Last of Us создается не ради денег
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На защиту разработчиков встал аниматор Роберт Моррисон. Он работал над оригинальной The Last of Us и её ремейком, God of War, Injustice 2 и Resident Evil 7. По его словам, это не просто попытка заработать деньги.

«Это просто развод на деньги». На самом деле это самый тщательно продуманный и проработанный проект, который я когда-либо видел или частью которого был за всю свою карьеру. Максимальный уровень заботы и внимания к деталям.

Несмотря на это, в комментариях люди не могут найти оправдание продавать ремейк игры 2013 года по цене в $ 70 (примерно 4,2 тыс. рублей)

Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5, а позже доберется до ПК.

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