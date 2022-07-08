Что известно про Skull and Bones: новую пиратскую игру Ubisoft

Недавние слухи подтвердились: вчера Ubisoft подтвердила, что пиратский экшен Skull and Bones совсем скоро выйдет в релиз — пока что выход запланирован на 8 ноября 2022 года. По случаю анонса разработчики также представили геймплейный трейлер, где показали ключевые механики игры. Мы собрали самые важные подробности.

Фото: Ubisoft Ubisoft

Skull and Bones будет онлайновым «живым сервисом»

Видео дня

Хотя большинство предыдущих открытых миров Ubisoft предлагали игроку полноценную сюжетную кампанию, Skull and Bones пойдет по пути многопользовательских живых сервисов. Разработчики обещают ансамбль важных персонажей и кое-какой лор, который будет раскрываться по мере прогресса игрока, но сюжета как такового в игре не предвидится. Вместо этого создатели хотят, чтобы игроки создавали собственные истории и выполняли свои цели, зарабатывая репутацию. В то же время, играть исключительно по Сети никто не заставляет: весь контент якобы можно будет попробовать в одиночку — кооператив или сражения против других игроков включаются по желанию. Разработчики предусмотрели серверы как для мирной игры, так и для агрессивного соперничества: всего в одной сессии могут участвовать до 20 игроков.

Skull and Bones — пиратская песочница в открытом океане

Так как в игре не будет одиночной кампании, геймплей построен вокруг постоянной прокачки репутации: по мере выполнения различных заданий известность игрока как пирата начнет расти. Для заработка репутации начинающему капитану предстоит грабить торговые корабли, перевозить контрабанду, штурмовать защищенные форты, разыскивать сокровища — иными словами, заниматься типично пиратскими делами. Конечная цель каждого капитана: пройти путь от никому неизвестного оборванца до одного из самых опасных пиратов Индийского океана. Как говорят разработчики, этот статус открывает доступ к эндгейм-контенту, который предложит более соревновательный опыт.

В Skull and Bones будут механики выживания и крафтинг

Важную роль в Skull and Bones сыграет крафтинг. По мере прокачки репутации игрок будет получать чертежи различных кораблей и экипировки, которые предстоит создавать из собранных в открытом мире ресурсов, вроде древесины. Среди полезных предметов перечислены пушки, практические аксессуары (например, бронещиты) и косметические украшения для персонализации корабля. Разработчики также отмечают, что капитану придется тщательно следить за настроением команды: если не запастись едой перед отбытием из порта, низкая мораль матросов может вызвать бунт в самый неподходящий момент.

Игровой процесс Skull and Bones целиком вращается вокруг кораблей

Как и положено пиратам, корабль станет самым ценным имуществом каждого капитана. Как утверждают авторы, игра предложит множество кораблей самых разных размеров: от крохотных шлюпок до мощных фрегатов, причем все типы транспорта можно оснастить разными комплектами оружия. Пушки, мортиры, примитивные огнеметы, многоствольная артиллерия, разные типы боеприпасов — под каждый корабль важно подобрать подходящий набор вооружения.