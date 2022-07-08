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55 минут назад

Раскрыты все участники gamescom 2022

Чемпионат.com

Издание GamesIndustry.biz опубликовало полный список компаний, которые появятся на gamescom 2022. Несмотря на отсутствие некоторых гигантов в лице PlayStation, Nintendo и Take-Two, выставка всё равно должна получиться насыщенной.

Раскрыты все участники gamescom 2022
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Какие игровые компании точно посетят gamescom 2022?

Соорганизатор gamescom Феликс Фальк заявил, что все с нетерпением ждут конца августа, чтобы провести выставку.

Вместе с сообществом мы с нетерпением ждем конца августа, когда мы, наконец, сможем ощутить уникальную атмосферу gamescom вживую на площадке в Кёльне.

Выставка gamescom 2022 пройдёт в гибридном формате с 24 по 28 августа.

Игры,Феликс Фальк,
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