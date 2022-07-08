Стример проиграл 10 млн рублей за 2 минуты

Прямой эфир прошёл 7 июля. На нём xQc играл в онлайн-казино, но в один момент что-то пошло не так и он потерял почти $ 170 тыс. менее чем за две минуты. По данным издания Dexerto, это одна из крупнейших сумм, которую стример проигрывал во время прямой трансляции, да и к тому же за такое короткое время.