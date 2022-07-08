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47 минут назад

Разработчик World of Tanks окончательно продал свой бизнес в России и Белоруссии

Никита Бородкин

Компания Wargaming, разработчик игр World of Tanks и World of Warships, окончательно продала бизнес в Белоруссии и России. Как сообщает издание dev.by, новым владельцем стал российский бизнесмен Малик Хатажаев.

Разработчик World of Tanks продал свой бизнес в России
Фото: worldoftanks.ruworldoftanks.ru

По их информации, 1 июля Хатажаев получил долю в 91,84% в белорусской компании «Гейм стрим», а с 28 июня он стал единственным владельцем российской компании «Леста», гендиректором которой он являлся ранее. До этого оба юридических лица принадлежали кипрской организации «Варгейминг Груп Лимитед».

Напомним, что в апреле Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре, объявила об уходе из России и Белоруссии. По заявлению компании, с 31 марта ее игровой бизнес на территории стран находится под управлением петербургского разработчика Lesta Studio, который больше не связан с Wargaming.

Отмечается, что руководителем российской студии стал Юрий Сухарев, который сменил на этом посту Малика Хатажаева.

Игры,Юрий Сухарев,
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