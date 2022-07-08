Раскрыты детали патча 3.3 для League of Legends: Wild Rift

Компания Riot Games презентовала следующее обновление 3.3 «Сияем вместе» для мобильной MOBA League of Legends: Wild Rift. Оно выйдет 14 июля 2022 года и добавит в игру множество нового контента. Как всегда, все нововведения появятся не сразу, а будут распределены на несколько апдейтов (3.3a, 3.3b, и т. д.).

Фото: Скриншот Скриншот

Прежде всего, в игре появятся три новых чемпиона, знакомых по компьютерной версии League of Legends:

Кассадин — Маг, боец ближнего боя, сражается на средней линии, эффективен на поздней стадии.Самира — Сражается на линии дракона, использует пистолеты для дальнего боя и меч для ближнего, накапливает стиль для применения ульты.Сион — Воин ближнего боя, сражается на линии Барона, ненадолго воскрешается после смерти.

Механика «Стихийное ущелье», которая меняет карту в зависимости от убитого дракона, будет перенесена во все режимы. Перезарядка ультимативных умений всех чемпионов изменится, чтобы сделать матчи динамичнее. Появятся новые предметы, а некоторые старые получат балансные правки. Будут переработаны ранговые игры, о чем мы рассказывали ранее. Не обойдется и без новых скинов.