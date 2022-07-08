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1 час назад

Даниил Медведев в новой игре остался без российского гражданства

Чемпионат.com

7 июля издательство Kalypso Media выпустила новый симулятор тенниса под названием Matchpoint — Tennis Championships. Это своеобразный наследник культовой Top Spin 4, вышедшей в далёком 2011 году.

В новом симуляторе тенниса полностью вырезали Россию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Несмотря на то что разработчики отказались от большинства лицензий, в игре всё же есть известные теннисисты. Например, первая ракетка мира — россиянин Даниил Медведев. В Matchpoint он занимает второе место сразу за неким Тимом Хенмэном. Однако самое главное здесь то, что напротив имени отечественного теннисиста нет российского флага и вообще какой-либо символики.

Чемпионат.ком

После этого мы проверили режим карьеры и при создании персонажа пытались выбрать страну происхождения. Оказывается, России нет и там: после Пуэрто-Рико сразу же идёт Румыния.

Чемпионат.ком

Судя по всему, разработчики приняли решение полностью вырезать все упоминания России из игры, однако официально об этом объявлено не было. Интересно, что Matchpoint — Tennis Championships, помимо Game Pass, доступна и в российском Steam по цене в 2299 рублей, так что формально Kalypso Media не покидала рынок нашей страны.

Игры,Тим Хенмэн,Даниил Медведев,
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