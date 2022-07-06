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2 часа назад

Многократный чемпион России по FIFA проиграл несколько миллионов рублей на ставках

Чемпионат.com

Известный киберспортсмен Андрей Timon Гурьев признался, что из-за увлечения ставками обманывал людей на деньги и потерял почти все призовые, заработанные на турнирах по футбольным симуляторам серии FIFA.

Чемпион России по FIFA проиграл миллионы на ставках
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Весной Гурьева обвиняли в том, что он брал с геймеров деньги за тренировки в FIFA и прокачку аккаунтов, но работу не выполнял. Оказалось, что киберфутболист набирал слишком много заданий, чтобы заработать деньги на ставки — а проводить занятия не успевал.

В один момент они просто начали требовать деньги назад. Но их уже не было. Тренировки с некоторыми не были доведены до конца. Я творил фигню — закладывал PlayStation, мне приходилось в клуб ездить играть.

По словам Тимона, он проиграл на ставках большую часть заработанных призовых — от 3 до 5 млн рублей, а также часть других доходов: зарплату, деньги за рекламу БК и так далее. Чтобы отыграться, киберспортсмен взял несколько кредитов и влез в долги.

Избавиться от лудомании Гурьеву удалось совсем недавно. Игрок отметил, что разобрался с большей частью долгов, однако ещё есть 7–8 человек, которым он должен 30–40 тысяч рублей.

Андрей Timon Гурьев — один из самых известных киберфутболистов России, за свою карьеру девять раз побеждал на чемпионате России по FIFA, четырежды становился обладателем Кубка страны. Выступал за ЦСКА, «Локомотив» и Gambit Esports.

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