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30 минут назад

Новую игру по «Ведьмаку» выпустят уже завтра

Чемпионат.com

CD Project RED неожиданно анонсировала Gwent: Rogue Mage — новую одиночную игру в жанре «роглайт» по вселенной «Гвинта». События развернутся вокруг мага Альзура из Марибора, который пытается создать самого первого ведьмака.

Новую игру по «Ведьмаку» выпустят уже завтра
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Игровой процесс Rogue Mage напоминает типичный «роглайт» с механиками карточного «Гвинта — геймеру необходимо продвигаться по процедурно генерируемым локациям и сражаться с врагами. CD Projekt заявили, что пользователям не стоит ждать от проекта глубокого сюжета — упор в этот раз сделан на разнообразный геймплей.

Gwent: Rogue Mage поступит в продажу 7 июля на ПК и мобильных платформах по цене в $ 10. Разработчики обещают около 30 часов геймплея. Выйдет ли игра в России, неизвестно.

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