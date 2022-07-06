Новую игру по «Ведьмаку» выпустят уже завтра

CD Project RED неожиданно анонсировала Gwent: Rogue Mage — новую одиночную игру в жанре «роглайт» по вселенной «Гвинта». События развернутся вокруг мага Альзура из Марибора, который пытается создать самого первого ведьмака.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Игровой процесс Rogue Mage напоминает типичный «роглайт» с механиками карточного «Гвинта — геймеру необходимо продвигаться по процедурно генерируемым локациям и сражаться с врагами. CD Projekt заявили, что пользователям не стоит ждать от проекта глубокого сюжета — упор в этот раз сделан на разнообразный геймплей.