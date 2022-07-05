Кошки в играх: 7 ярких "пушистиков"

Уже совсем скоро состоится релиз Stray — киберпанкового приключения о бродячем коте, который выживает на улицах населенного роботами мегаполиса. Игра покорила львиную долю геймеров одним только трейлером, но, на самом деле, это далеко не первый подобный случай: история видеоигр знает немало других примечательных кошек. Милых, серьезных, трагических и всегда неотразимых.
Создатели японских RPG нередко включают в сюжет какого-нибудь персонажа-маскота: невыносимо надоедливого, бесполезного и редко смешного, зато очень милого и привлекательного для всяческого мерча, вроде одежды или фигурок. Кот-разбойник Моргана из Persona 5 кажется именно таким персонажем, но только первое время. Обаятельный воришка проходит долгий путь от надменного наставника до верного друга, готового пожертвовать собой ради товарищей. К тому же, не далеко каждый кот способен превращаться в самый настоящий котобус.
Милейшие котики-палико уже давно стали самым узнаваемым символом серии Monster Hunter. Храбрые компаньоны охотников помогают им сражаться против монстров, добывают ресурсы, работают на фермах и в принципе делают все возможное, чтобы отплатить людям за гостеприимство. Monster Hunter World подарила публике единственного и неповторимого Мяускулистого шефа: брутального палико-повара, который разделывает стейки обломком двуручного меча. А в дополнении Iceborne его должность на кухне заняла неописуемо милая пожилая кошка — даже англоязычные игроки моментально прозвали повариху babushka. Споры насчет того, кто из поваров лучше, не утихают до сих пор, но все поклонники серии сходятся в одном: пропускать шикарный анимированный ролик во время посещения кухни — это преступление.
Мультяшная Мэй Боровски, несмотря на свои лапы, хвост и порванное ухо — одна из самых человечных кошек за всю историю видеоигр. Потерявшаяся по жизни бунтарка, которая отчислилась из университета и вернулась в родную провинцию, где она давно стала чужой. Главной героине Night in the Woods тяжело не сопереживать: она еще не взрослая, но уже и не ребенок, которому прощают любые глупости. Мэй регулярно совершает ошибки и причиняет боль близким людям, но понимает свои проблемы и искренне старается стать лучше — пожалуй, каждый хоть раз оказывался в подобной ситуации.
Протагонист малоизвестного, но культового в узких кругах платформера от Monolith Entertainment (авторов Blood и F.E.A.R.). Капитан Натаниэль Джозеф Клык — не только крутой кот, но и лихой пират, чьим достижениям можно только позавидовать. Он выбрался из плена псов-испанцев, отомстил бывшим товарищам по оружию, нашел забытое подводное царство и собрал воедино легендарный амулет, дарующий своему владельцу девять жизней. Капитан Клык умело орудует саблей, метко стреляет из мушкетов, немного колдует и вместо вина предпочитает пить холодное молоко. Настоящий джентльмен.
Костлявый, зубастый, покрытый татуировками Чеширский кот с проколотым ухом совсем непохож на свой прообраз из оригинальной «Алисы в Стране Чудес» или мультфильма Disney. Но в этом и кроется его главное достоинство: жутковатый облик Чешира моментально задает мрачный тон American McGee’s Alice. Без его черного чувства юмора и едких комментариев игра вряд ли бы получилась столь запоминающейся.
Без хитрых каджитов не обходится ни одна игра из цикла The Elder Scrolls. Эти человекоподобные кошки часто оказываются одним из главных источников шуток в силу своей природы: каджиты — существа любопытные и легко увлекающиеся чем бы то ни было. Например, лунным сахаром, скуумой и другими запрещенными веществами. Поклонникам франшизы остается лишь надеяться, что разработчики из Bethesda когда-нибудь разрешат посетить родину каджитов в рамках самостоятельной игры, чтобы наконец раскрыть чудаковатых котов с нового ракурса.
На планете, где тяжелые ливни регулярно убивают все живое, выживают только сильнейшие — или хитрейшие. Главный герой Rain World определенно входит во вторую категорию. Одинокий слизнекот не может похвастать грубой силой альфа-хищников, однако он крайне проворен и легок на подъем. Мелкий зверек спокойно протискивается в любые дыры, быстро карабкается по разрушенным зданиям и умеет пользоваться инструментами: например, самодельными копьями или камнями. Правда, его милая внешность никак не помогает выживанию — она только делает игроку больно каждый раз, когда слизнекот попадает в лапы голодных хищников.