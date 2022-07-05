Кошки в играх: 7 ярких "пушистиков"

Уже совсем скоро состоится релиз Stray — киберпанкового приключения о бродячем коте, который выживает на улицах населенного роботами мегаполиса. Игра покорила львиную долю геймеров одним только трейлером, но, на самом деле, это далеко не первый подобный случай: история видеоигр знает немало других примечательных кошек. Милых, серьезных, трагических и всегда неотразимых.

Фото: Annapurna Interactive Annapurna Interactive

Моргана — Persona 5

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Создатели японских RPG нередко включают в сюжет какого-нибудь персонажа-маскота: невыносимо надоедливого, бесполезного и редко смешного, зато очень милого и привлекательного для всяческого мерча, вроде одежды или фигурок. Кот-разбойник Моргана из Persona 5 кажется именно таким персонажем, но только первое время. Обаятельный воришка проходит долгий путь от надменного наставника до верного друга, готового пожертвовать собой ради товарищей. К тому же, не далеко каждый кот способен превращаться в самый настоящий котобус.

SEGA

Мяускулистый шеф — Monster Hunter World

Милейшие котики-палико уже давно стали самым узнаваемым символом серии Monster Hunter. Храбрые компаньоны охотников помогают им сражаться против монстров, добывают ресурсы, работают на фермах и в принципе делают все возможное, чтобы отплатить людям за гостеприимство. Monster Hunter World подарила публике единственного и неповторимого Мяускулистого шефа: брутального палико-повара, который разделывает стейки обломком двуручного меча. А в дополнении Iceborne его должность на кухне заняла неописуемо милая пожилая кошка — даже англоязычные игроки моментально прозвали повариху babushka. Споры насчет того, кто из поваров лучше, не утихают до сих пор, но все поклонники серии сходятся в одном: пропускать шикарный анимированный ролик во время посещения кухни — это преступление.

Capcom

Мэй Боровски — Night in the Woods

Мультяшная Мэй Боровски, несмотря на свои лапы, хвост и порванное ухо — одна из самых человечных кошек за всю историю видеоигр. Потерявшаяся по жизни бунтарка, которая отчислилась из университета и вернулась в родную провинцию, где она давно стала чужой. Главной героине Night in the Woods тяжело не сопереживать: она еще не взрослая, но уже и не ребенок, которому прощают любые глупости. Мэй регулярно совершает ошибки и причиняет боль близким людям, но понимает свои проблемы и искренне старается стать лучше — пожалуй, каждый хоть раз оказывался в подобной ситуации.

Finji

Капитан Клык — Claw

Протагонист малоизвестного, но культового в узких кругах платформера от Monolith Entertainment (авторов Blood и F.E.A.R.). Капитан Натаниэль Джозеф Клык — не только крутой кот, но и лихой пират, чьим достижениям можно только позавидовать. Он выбрался из плена псов-испанцев, отомстил бывшим товарищам по оружию, нашел забытое подводное царство и собрал воедино легендарный амулет, дарующий своему владельцу девять жизней. Капитан Клык умело орудует саблей, метко стреляет из мушкетов, немного колдует и вместо вина предпочитает пить холодное молоко. Настоящий джентльмен.

Monolith Entertainment

Чеширский кот — American McGee’s Alice и Alice: Madness Returns

Костлявый, зубастый, покрытый татуировками Чеширский кот с проколотым ухом совсем непохож на свой прообраз из оригинальной «Алисы в Стране Чудес» или мультфильма Disney. Но в этом и кроется его главное достоинство: жутковатый облик Чешира моментально задает мрачный тон American McGee’s Alice. Без его черного чувства юмора и едких комментариев игра вряд ли бы получилась столь запоминающейся.

EA

Каджиты — серия The Elder Scrolls

Без хитрых каджитов не обходится ни одна игра из цикла The Elder Scrolls. Эти человекоподобные кошки часто оказываются одним из главных источников шуток в силу своей природы: каджиты — существа любопытные и легко увлекающиеся чем бы то ни было. Например, лунным сахаром, скуумой и другими запрещенными веществами. Поклонникам франшизы остается лишь надеяться, что разработчики из Bethesda когда-нибудь разрешат посетить родину каджитов в рамках самостоятельной игры, чтобы наконец раскрыть чудаковатых котов с нового ракурса.

Bethesda Softworks

Слизнекот — Rain World

На планете, где тяжелые ливни регулярно убивают все живое, выживают только сильнейшие — или хитрейшие. Главный герой Rain World определенно входит во вторую категорию. Одинокий слизнекот не может похвастать грубой силой альфа-хищников, однако он крайне проворен и легок на подъем. Мелкий зверек спокойно протискивается в любые дыры, быстро карабкается по разрушенным зданиям и умеет пользоваться инструментами: например, самодельными копьями или камнями. Правда, его милая внешность никак не помогает выживанию — она только делает игроку больно каждый раз, когда слизнекот попадает в лапы голодных хищников.