В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

Источник: у Destiny 2 появится мобильный спин-офф

Чемпионат.com

Источник издания The Game Post рассказал, что студия Bungie и одна из крупнейших технологических китайских компаний NetEase работают над новой частью Destiny для мобильных устройств.

Destiny 2 получит спин-офф на телефонах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издание обратило внимание на опубликованное сотрудником NetEase сообщение в LinkedIn. Там говорилось о совместной разработке мобильного шутера с Bungie. Ещё известно, что тайтл никак не будет связан с Destiny 2, он представляет собой самостоятельный проект, а разработка длится уже более двух лет.

Генеральный директор Bungie Пит Парсонс отмечал, что у NetEase есть богатый опыт работы с мобильными устройствами, которого нет у Bungie. Сотрудничество поможет создать что-то новое и делиться друг с другом идеями.

Впервые о мобильной Destiny заговорили в сентябре 2021 года, тогда нашли вакансии. А в апреле 2020-го Bungie искала инженера для разработки игр для мобильных девайсов.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители