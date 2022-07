В PS Plus можно забрать бесплатные игр

Сегодня подписчикам PS Plus стала доступна бесплатная подборка игр на июль. В неё вошли: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan и Arcadegeddon. Забрать тайтлы можно и в России, но с этим могут быть проблемы. Если не получится сегодня, попробуйте получить игры завтра.