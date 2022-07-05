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29 минут назад

Бесплатные игры PS Plus за июль уже можно забрать

Чемпионат.com

Сегодня подписчикам PS Plus стала доступна бесплатная подборка игр на июль. В неё вошли: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan и Arcadegeddon. Забрать тайтлы можно и в России, но с этим могут быть проблемы. Если не получится сегодня, попробуйте получить игры завтра.

В PS Plus можно забрать бесплатные игр
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5 и PS4)

Оценки критиков — 85 баллов. Оценка пользователей Metacritic — 8,1 (PS4).

Последняя часть приключений Крэша Бандикута и Коко, вышедшая в 2020 году. Игрокам нужно преодолевать препятствия и мешать коварным злодеям достигнуть их планов. Четвёртая часть получилась действительно отличной.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Оценки критиков — 71 балл. Рейтинг в Steam — 72%.

С этой игры Supermassive Games начала хоррор-антологию The Dark Pictures. В проекте вы возьмёте на себя роль нескольких персонажей, которые оказываются на корабле-призраке. В тайтле нужно принимать решения, которые влияют на сюжет.

Arcadegeddon (PS5 и PS4)

Игра в раннем доступе

Arcadegeddon представляет собой кооперативный шутер до четырёх человек, но также можно играть одному. В нём предстоит изучать биомы, проходить мини-игры и сражаться с боссами. Тайтл пока что в раннем доступе.

Забрать три эти игры можно до 2 августа.

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