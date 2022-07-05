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28 минут назад

Анонсирован ремейк Lollipop Chainsaw — слэшера про девушку с бензопилой против зомби

Чемпионат.comиещё 1

Dragami Games представила ремейк Lollipop Chainsaw — экшена про чирлидершу с бензопилой. Проект поступил в продажу 2012 году на Xbox 360 и и PS3 и рассказывал историю молодой девушки, которая сражалась с живыми мертвецами.

Lollipop Chainsaw официально возвращается
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

За разработку отвечает Йошима Ясуда — автор оригинала. Фанатов ждёт улучшенная графика и совершенно новая музыка из-за ситуации с авторскими правами. Когда-то именно из-за этого игра пропала с полок магазинов, и теперь авторы намерены воссоздать проект с любовью к оригиналу.

Ремейк Lollipop Chainsaw поступит в продажу в 2023 году. У игры пока нет точной даты выхода и списка платформ, однако наверняка релиз состоится на консолях текущего поколения. В будущем игроков наверняка ждут первые кадры и трейлер ремейка, так что фанатам стоит запастись терпением.

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