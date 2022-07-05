Lollipop Chainsaw официально возвращается

Dragami Games представила ремейк Lollipop Chainsaw — экшена про чирлидершу с бензопилой. Проект поступил в продажу 2012 году на Xbox 360 и и PS3 и рассказывал историю молодой девушки, которая сражалась с живыми мертвецами.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

За разработку отвечает Йошима Ясуда — автор оригинала. Фанатов ждёт улучшенная графика и совершенно новая музыка из-за ситуации с авторскими правами. Когда-то именно из-за этого игра пропала с полок магазинов, и теперь авторы намерены воссоздать проект с любовью к оригиналу.