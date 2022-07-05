Представлено крупнейшее обновление для экшена War Robots

Студия Pixonic представила масштабное обновление под номером 8.2, которое станет доступно для мультиплеерного экшена про войну мехов War Robots. Вместе со свежим патчем игрокам станет доступно множество нововведений:

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Робот Seraph, атакующий электрическими зарядами и способный создать вокруг себя защитное силовое поле, частично поглощающее входящий уронНовые пушки Blight, Hazard, Decay стреляют очередями по три патрона, накладывая эффект радиацииНовые пилоты, среди которых ремонтник Trixie Hope и Jill Summers