Названа официальная дата запуска новой God of War

Sony наконец назвала дату выхода God of War Ragnarok. Сиквел приключений Кратоса поступит в продажу 9 ноября 2022 года на PS4 и PS5. Предзаказы на игру откроются уже 15 июля.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Вместе с этим представили новый кинематографичный трейлер грядущего приключения отца и сына. Судя по всему, это далеко не все материалы, которых стоит ожидать игрокам в ближайшее время: компания показала лишь небольшой эпизод из заснеженного леса, в котором героям встречается огромный волк. Фанаты предполагают, что это Фенрир — сын Локи и Ангрбоды.

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В состав коллекционного издания войдут 16-дюймовый молот Мьёльнир, стилбук, две фигурки близнецов Ванир и набор гномьих игральных костей вместе с множеством загружаемых материалов

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