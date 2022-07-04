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26 минут назад

Стоимость Xbox Series X в России повысилась практически вдвое

Газета.Ru

Xbox Series X снова поступил в продажу в крупных магазинах России по цене в 80 тыс. руб., сообщает сетевое издание iXBT.

Стоимость Xbox Series X в России повысилась практически вдвое
Фото: ReutersReuters

За прошедший год консоль подорожала на 73,9% - ее рекомендованная розничная цена по состоянию на лето 2021 года составляла 46 тыс. руб.

При этом в наличии у магазинов их не много - согласно данным, приведенным на сайте "М.Видео", на момент написания новости осталась лишь одна консоль Xbox Series X.

Консоль также предлагается по акции, в рамках которой можно купить Xbox в комплекте с одной из предложенных игр за 70 тыс. руб.

M.video

Как отмечает iXBT, в конце июня по аналогичной цене в "М.Видео" и "Эльдорадо" также появились игровые приставки PlayStation 5.

Предполагается, что консоли от Microsoft и Sony появились в России в рамках параллельного импорта.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что популярные консоли и видеокарты рекордно подешевели на AliExpress. Так, например, Xbox Series X и PlayStation 5 предлагалось купить по цене в 50 тыс. руб. за каждую. Однако в связи с изменением курса рубля и внутреннего курса на AliExpress сейчас консоли уже стоят по 59 тыс. руб.

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