Как создать свой сервер в Minecraft

Несмотря на свой почтенный возраст, Minecraft до сих пор остается одной из самых популярных видеоигр на планете — и одним из лучших вариантов для игры в компании товарищей. Сегодня мы расскажем, как правильно создать собственный сервер Minecraft, где никто не будет вам мешать.

Фото: Microsoft Microsoft

Как создать выделенный сервер Minecraft через сервис Minecraft Realms

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Самый простой способ создать собственный сервер Minecraft — это официальный сервис Minecraft Realms от разработчиков игры. Оплатив ежемесячный абонемент, вы получите выделенный сервер на облаке Microsoft: он работает точно так же, как и обычные серверы, но вам не придется беспокоиться о технических вопросах — сервис позаботится обо всем необходимом для игры.

Пользователи Minecraft: Java Edition (ПК) могут оформить только стандартную подписку Realms, которая позволяет арендовать сервер для сетевой игры на 10 человек. Владельцам Bedrock Edition (Windows 10 и мобильные платформы) вместо этого предлагается абонемент Realms Plus: помимо личного сервера он также предоставляет пакеты различного контента от сообщества: например, комплекты текстур и косметические скины. Плюс на сервер, созданный через Realms Plus, могут зайти игроки любой версии Minecraft — хоть консольной, хоть мобильной, хоть компьютерной (кроме Java).

Данный способ обладает рядом технологических преимуществ. Сервер в Minecraft Realms отличается высокой скоростью работы и качеством соединения, при этом совершенно не нагружая ваш компьютер — все организовано через облако. Это будет полезно для владельцев слабых машин, т.к. хостинг любого сервера может потребовать серьезных ресурсов. Более того, подключение к серверу работает круглые сутки: другим игрокам не нужно ждать, когда владелец подписки вернется за компьютер.

Из минусов можно отметить категорический запрет на пользовательские моды: Minecraft Realms разрешает пользоваться только разной косметикой, опубликованной на официальной торговой площадке. К тому же, сервис доступен только владельцам лицензионной копии Minecraft и требует ежемесячной оплаты.

Как создать выделенный сервер Minecraft в локальной сети

Следующий метод актуален только для Java Edition. Если вы не сомневаетесь, что вашему компьютеру хватит мощности для поддержки работы сервера, то создать его можно совершенно бесплатно. Для этого потребуется лишь скачать официальный клиент сервера и правильно запустить его — здесь нет ничего сложного, мы расскажем, как это сделать. Только проверьте, что на компьютере установлена актуальная версия Java.

На всякий случай предупреждаем, что для игры на локальном сервере вам понадобится статический IP-адрес: иначе другие игроки не смогут зайти на сервер. Получить информацию об адресе можно через вашего провайдера — некоторые позволяют сменить динамический IP на статический за отдельную плату. Если такой опции нет, вам придется создать виртуальную сеть при помощи Hamachi, Radmin VPN или какой-то другой программы.

Откройте официальный сайт Minecraft.

Пролистайте страницу до самого конца и нажмите на «Загрузить».

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На открывшейся странице найдите пункт «Серверное ПО» — «Сервер Java Edition».

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На экране появится страница загрузки. Нажмите на гиперссылку minecraft_server, чтобы скачать файл — желательно сразу загружать его в какую-нибудь отдельную папку, ведь там будут храниться содержимое сервера.

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После того, как вы перенесли файл в самостоятельную папку, откройте меню «Пуск».

Через поиск найдите и запустите приложение «Командная строка» (или cmd).

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Введите символы «cd», нажмите на пробел и перетащите папку сервера в окно командной строки. Затем нажмите Enter — так вы смените рабочую директорию приложения.

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Далее введите в строку предложение «java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui» без кавычек и нажмите Enter.

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После этого закройте приложение и вновь откройте папку, куда вы перенесли сервер. Там должен появиться файл под названием eula.txt — откройте его в «Блокноте» или любом другом текстовом редакторе.

Найдите строчку eula=false и поменяйте ее на eula=true. Этот шаг маленький, но ключевой: без него сервер не будет работать в принципе.

Закройте eula.txt и сохраните изменения.

Готово, теперь вы создали собственный сервер! Для того, чтобы запустить его, вы вновь должны ввести в «Командную строку» предложение, о котором мы сказали выше. Чтобы сделать этот процесс значительно проще, рекомендуем сразу подготовить элементарный bat-файл — он выступит своеобразным ярлыком для быстрого запуска.

Откройте папку, где хранится сервер.

Создайте текстовый файл «Блокнота» и назовите его start.bat. Система предупредит вас об изменении расширения файла — подтвердите действие.

Скриншот Откройте только что созданный файл и скопируйте туда следующий текст.

@ECHO OFF

java -Xms1024M -Xmx2048M -jar minecraft_server.jar --nogui

pause Закройте start.bat и сохраните изменен

Скриншот

Как создать выделенный сервер Minecraft внутри игры

Наконец, самый простой способ поиграть в Minecraft с друзьями — это открыть собственный мир для сетевой игры. Данный метод не позволит вам тонко настроить параметры сервера, плюс ваши товарищи смогут присоединиться только если вы сами находитесь в игре. Вам не придется ничего настраивать, но для совместной игры вновь понадобится статический IP-адрес или виртуальная сеть.