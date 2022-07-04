Как создать свой сервер в Minecraft

Несмотря на свой почтенный возраст, Minecraft до сих пор остается одной из самых популярных видеоигр на планете — и одним из лучших вариантов для игры в компании товарищей. Сегодня мы расскажем, как правильно создать собственный сервер Minecraft, где никто не будет вам мешать.
Самый простой способ создать собственный сервер Minecraft — это официальный сервис Minecraft Realms от разработчиков игры. Оплатив ежемесячный абонемент, вы получите выделенный сервер на облаке Microsoft: он работает точно так же, как и обычные серверы, но вам не придется беспокоиться о технических вопросах — сервис позаботится обо всем необходимом для игры.
Пользователи Minecraft: Java Edition (ПК) могут оформить только стандартную подписку Realms, которая позволяет арендовать сервер для сетевой игры на 10 человек. Владельцам Bedrock Edition (Windows 10 и мобильные платформы) вместо этого предлагается абонемент Realms Plus: помимо личного сервера он также предоставляет пакеты различного контента от сообщества: например, комплекты текстур и косметические скины. Плюс на сервер, созданный через Realms Plus, могут зайти игроки любой версии Minecraft — хоть консольной, хоть мобильной, хоть компьютерной (кроме Java).
Данный способ обладает рядом технологических преимуществ. Сервер в Minecraft Realms отличается высокой скоростью работы и качеством соединения, при этом совершенно не нагружая ваш компьютер — все организовано через облако. Это будет полезно для владельцев слабых машин, т.к. хостинг любого сервера может потребовать серьезных ресурсов. Более того, подключение к серверу работает круглые сутки: другим игрокам не нужно ждать, когда владелец подписки вернется за компьютер.
Из минусов можно отметить категорический запрет на пользовательские моды: Minecraft Realms разрешает пользоваться только разной косметикой, опубликованной на официальной торговой площадке. К тому же, сервис доступен только владельцам лицензионной копии Minecraft и требует ежемесячной оплаты.
Следующий метод актуален только для Java Edition. Если вы не сомневаетесь, что вашему компьютеру хватит мощности для поддержки работы сервера, то создать его можно совершенно бесплатно. Для этого потребуется лишь скачать официальный клиент сервера и правильно запустить его — здесь нет ничего сложного, мы расскажем, как это сделать. Только проверьте, что на компьютере установлена актуальная версия Java.
На всякий случай предупреждаем, что для игры на локальном сервере вам понадобится статический IP-адрес: иначе другие игроки не смогут зайти на сервер. Получить информацию об адресе можно через вашего провайдера — некоторые позволяют сменить динамический IP на статический за отдельную плату. Если такой опции нет, вам придется создать виртуальную сеть при помощи Hamachi, Radmin VPN или какой-то другой программы.
Готово, теперь вы создали собственный сервер! Для того, чтобы запустить его, вы вновь должны ввести в «Командную строку» предложение, о котором мы сказали выше. Чтобы сделать этот процесс значительно проще, рекомендуем сразу подготовить элементарный bat-файл — он выступит своеобразным ярлыком для быстрого запуска.
@ECHO OFF
java -Xms1024M -Xmx2048M -jar minecraft_server.jar --nogui
pause
Наконец, самый простой способ поиграть в Minecraft с друзьями — это открыть собственный мир для сетевой игры. Данный метод не позволит вам тонко настроить параметры сервера, плюс ваши товарищи смогут присоединиться только если вы сами находитесь в игре. Вам не придется ничего настраивать, но для совместной игры вновь понадобится статический IP-адрес или виртуальная сеть.