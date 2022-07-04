В Госдуме хотят ввести уроки киберспорта в российских школах

Рабочая группа при Комитете Госдумы по физической культуре и спорту в настоящее время прорабатывает вопросы импортозамещения в сфере киберспорта. По словам руководителя проекта Амира Хамитова, одной из тем для обсуждения стало возможное введение уроков по компьютерному спорту в школьную программу.

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В интервью «Инфоповоду» чиновник особенно отметил, что для полноценного импортозамещения потребуется создать систему образования в области киберспорта — начиная с занятий в дошкольных учреждениях, а также организации компьютерных классов в школах и центрах развития детей.

В свою очередь, Президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит указал на то, что подобные занятия должны носить факультативный характер:

Для многих родителей всё равно киберспорт остается непонятным. Если сразу сделать уроки киберспорта обязательными, это вызовет негативную реакцию. А если сделать факультативно, я думаю, это зайдёт лучше. Я бы настаивал на том, чтобы главным критерием к допуску на занятия по киберспорту являлась успеваемость. Опыт других стран показывает, что введение таких занятий и в дошкольных учреждениях, дает свои результаты.