В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
49 минут назад

В Госдуме хотят ввести уроки киберспорта в российских школах

Чемпионат.com

Рабочая группа при Комитете Госдумы по физической культуре и спорту в настоящее время прорабатывает вопросы импортозамещения в сфере киберспорта. По словам руководителя проекта Амира Хамитова, одной из тем для обсуждения стало возможное введение уроков по компьютерному спорту в школьную программу.

В Госдуме хотят ввести уроки киберспорта в российских школах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью «Инфоповоду» чиновник особенно отметил, что для полноценного импортозамещения потребуется создать систему образования в области киберспорта — начиная с занятий в дошкольных учреждениях, а также организации компьютерных классов в школах и центрах развития детей.

В свою очередь, Президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит указал на то, что подобные занятия должны носить факультативный характер:

Для многих родителей всё равно киберспорт остается непонятным. Если сразу сделать уроки киберспорта обязательными, это вызовет негативную реакцию. А если сделать факультативно, я думаю, это зайдёт лучше. Я бы настаивал на том, чтобы главным критерием к допуску на занятия по киберспорту являлась успеваемость. Опыт других стран показывает, что введение таких занятий и в дошкольных учреждениях, дает свои результаты.

Когда именно уроки по киберспорту появятся в детских образовательных учреждениях, пока не сообщается.

Игры,Дмитрий Смит,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители