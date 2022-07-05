Новая Mass Effect заполучила отличного сценариста

Мэри Демарль, старшая сценаристка «Стражей Галактики» Marvel, присоединится к команде Mass Effect в качестве старшего директора по повествованию.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее мы уже писали о том, что Демарль присоединилась к BioWare, но информация не была официальной — теперь же её подтвердил геймдиректор Майкл Гэмбл.

Кроме «Стражей Галактики», в послужном списке Демарль такие игры как Myst III: Exile, Myst IV: Revelation, Homeworld 2 Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided.