Авторы наследницы "Геров", Songs of Conquest, рассказали о будущем проекта

Создатели пошаговой стратегии Songs of Conquest, духовной наследницы Heroes of Might and Magic, раскрыли дорожную карту с контентом на 2022-2023 гг. При этом они отметили, что могут и будут менять её содержимое.
В ближайшее время стоит ожидать улучшения для мультиплеера, настройки сложности кампании, карту для skirmish и поддержку дополнительных языков.
В течение 2022 года в игру добавят генератор случайных карт, новую кампанию (LOTH или BARYA), улучшения для битв, ещё больше улучшений для мультиплеера, контент для кодекса и многое другое.
В 2023 году появятся больше нейтральных юнитов, новая кампания (LOTH или BARYA), кооператив в режиме skirmish, достижения и не только. Также разработчики обещают добавить в игру дополнительные кампании для фракций, но число самих фракции пока останется без изменений. Кроме этого, они продолжат работу над совершенствованием ИИ и во время раннего доступа, и после него.