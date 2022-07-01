Авторы наследницы "Геров", Songs of Conquest, рассказали о будущем проекта

Создатели пошаговой стратегии Songs of Conquest, духовной наследницы Heroes of Might and Magic, раскрыли дорожную карту с контентом на 2022-2023 гг. При этом они отметили, что могут и будут менять её содержимое.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В ближайшее время стоит ожидать улучшения для мультиплеера, настройки сложности кампании, карту для skirmish и поддержку дополнительных языков.

В течение 2022 года в игру добавят генератор случайных карт, новую кампанию (LOTH или BARYA), улучшения для битв, ещё больше улучшений для мультиплеера, контент для кодекса и многое другое.