Российские спортсмены не могут попасть на ЧМ по DOTA 2 в США

Нам нужно сделать вакцину — без неё нас в США не пустят. При этом мы её не можем сделать, потому что у нас нет какой-то бумажки. А нужно делать всё очень быстро: должна быть разница в две недели, а мэйджор уже в августе. В общем, всё очень сложно и грустно. Надеемся на помощь PGL.