Persona 5 может получить приквел

Ещё в марте в сети появились слухи о том, Atlus и Sega работают над новой игрой во вселенной Persona 5 и Persona 5 Royal. Их источником выступает известный инсайдер Zippo, и ему есть основания верить: он «предсказал» ремастер Persona 4 Arena Ultimax и недавно анонсированные порты Persona 5.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На этот раз он обошёлся без подробностей, лишь подтвердив свою информацию о том, что игроков ждёт спин-офф Persona 5, главным героем которого выступит Горо Акэти, один из самых значимых и популярных персонажей серии.

Как сообщает Zippo, разработчики готовят не ролевую игру, а приключение, посвящённое навыкам нового принца-детектива. Акэти, судя по всему, предстоит расследовать некие загадочные происшествия, но неизвестно, насколько сюжет будет связан с Призрачными ворами.

Горо Акэти, юная детективная звезда, в Persona 5 появляется в связи со странными случаями, вызванными деятельностью Джокера и его команды. Однако его история оказывается намного сложнее, чем можно предположить. Акэти неизменно занимает высокие места в опросах о любимых персонажах игр серии.