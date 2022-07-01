Бесплатные игры недели: экшен про Робина Гуда, виртуальное кафе и другие

Поздравляем с наступлением пятницы — пришла пора очередной еженедельной подборки бесплатных игр! Видеоигровая индустрия вступает в пиковую фазу летней засухи: все самые громкие проекты либо уже отгремели, либо выйдут только осенью. Но, как обычно, на прилавках цифровых магазинов все еще можно найти интересные вещи.

Фото: Focus Entertainment Focus Entertainment

Видео дня

По традиции, начнем с еженедельной раздачи бесплатных игр в Epic Games Store. На этой неделе магазин отдает сразу три проекта, и первый из них — переиздание культовой ролевой игры Geneforge. Сюжет рассказывает историю о члене таинственного культа магов, которые способны создавать новые виды живых существ силой воли: игроку предстоит вывести собственный отряд мутантов и решить, как распоряжаться своим могуществом. По современным меркам Geneforge выглядит крайне архаично, однако качественный сценарий и необычный сеттинг совершенно не состарились. Игру можно забрать бесплатно до 7 июля.

Spiderweb Software

Вторая игра раздачи Epic Games Store — это многопользовательский экшен Hood: Outlaws & Legends, который обыгрывает легенды о Робине Гуде на новый лад. Двум командам неуловимых разбойников предстоит борьба за большой куш, в которой помешать краже могут не только другие игроки, но и стража под бдительным началом шерифа Ноттингемского. Геймплей переплетает элементы скрытности, экшена, тактики и ближнего боя. Игру также можно забрать бесплатно до 7 июля.

Focus Entertainment

Наконец, последним из бесплатных подарков Epic Games Store стала Iratus: Lord of the Dead. Это тактическая RPG, очевидно вдохновленная серией Darkest Dungeon — только здесь вы управляете всяческой нежитью, поднятой из мертвых амбициозным некромантом. Чтобы вернуть себе былое величие, злодею предстоит разбить силы добра, проходить запутанные подземелья и прокачивать своих подчиненных. И да, игру можно забрать бесплатно до 7 июля.

Daedalic Entertainment

Melrose Café — нестандартная ММО, которая хочет предоставить пользователям комфортное место для работы или отдыха. По сути, это уютное виртуальное кафе, где игроки могут общаться или заниматься делами, пока на фоне играет расслабляющий lo-fi. В разгар пандемии нечто подобное наверняка пользовалось бы большой популярностью, но перспектива посидеть в уютном кафе и сейчас смотрится неплохо.

Fireside Entertainment

Эпизодическое приключение The Twilight of Infinity навевает воспоминания об эпохе независимых авторских игр на движке RPG Maker — дешевых, но самобытных. Завязка сюжета уже звучит интригующе: главному герою предстоит путешествовать во времени, чтобы защитить важные исторические события от вмешательства таинственного антагониста. В этом нелегком деле поможет старенький «Полароид», книга предсказаний Нострадамуса и портативная машина времени в виде кассетного проигрывателя. Автор намерен выпускать новые эпизоды, посвященные разным историческим эпохам, каждый месяц.

Ono

Смешная головоломка о забывчивой старушке, которую нужно как можно дольше отвлекать от домашних дел — иначе Смерть с косой подстроит ей коварную западню. Хотя изначально игра разрабатывалась в рамках гейм-джема Ludum Dare, спустя пару месяцев после марафона авторы вернулись и немного доработали проект. Со стороны и не скажешь, что Her Last Day создавалась в спешке.

Hexenwerk

Последний экспонат сегодняшней подборки — это очаровательное приключение Winterlore, частично основанное на румынском фольклоре. Игра рассказывает историю юной девушки, которая отправляется на поиски своей судьбы после гибели бабушки. Отличная атмосфера, симпатичная рисованная графика, меланхоличный саундтрек: если вам нравятся камерные игры от независимых разработчиков, грех пройти мимо. К тому же, если первая глава Winterlore оставит приятное впечатление, есть хорошие новости — разработчик бесплатно отдает и вторую.