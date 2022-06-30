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11 минут назад

Похоже, что Return to Monkey Island будет последней игрой серии

Игромания.ру

Судя по всему, новая Return to Monkey Island будет последней игрой в серии — на это намекает сайт разработчиков.

Return to Monkey Island будет последней игрой серии
Фото: Игромания.руИгромания.ру

После презентации проекта на свежем Nintendo Direct, фанаты обнаружили в описании игры фразу, где новинку называют «завершением» франшизы. Авторы пока никак дополнительно не прокомментировали такое заявление.

При этом многие пользователи раскритиковали игру за новый художественный стиль, но создатель серии Рон Гилберт настоял на своём выборе, несмотря на недовольство. Но сообщил, что больше не будет общаться с фанатами напрямую из-за чрезвычайно высокой дозы негатива в комментариях:

Я закрываю комментарии. Люди просто ведут себя подло и я вынужден удалять личные оскорбления. Это прекрасная игра, которой гордится вся команда.
Рон Гилберт

Гилберт отметил, что даже если фанаты не собираются играть в новый проект, то не нужно нагонять такой уровень негатива, который мешает всем остальным. Напоследок он добавил, что больше не будет писать о проекте, так как процесс не приносит никакой радости.

Релиз Return to Monkey Island намечен на этот год для PC и Nintendo Switch.

Игры,Рон Гилберт,
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