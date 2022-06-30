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20 минут назад

Опубликованы новые скриншоты фанатского ремастера STALKER: Shadow of Chernobyl

Игромания.ру

Моддер Andrey0007 представил новые скриншоты своего ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Фанаты опубликовали скриншоты ремастера STALKER: Shadow of Chernobyl
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Энтузиаст планирует заменить все текстуры игры на 4K-версии, а также хочет создать некоторые новые объекты. Также игроков могут ждать новые модели некоторых NPC, улучшенные звуки и эффекты.

Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру
Игромания.ру

При этом Andrey0007 не сообщает, когда планирует закончить свой проект.

Напомним, сейчас GSC Game World трудится над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая была заявлена на 8 декабря этого года, но игру перенесли на 2023-й.

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