Фанаты опубликовали скриншоты ремастера STALKER: Shadow of Chernobyl

Моддер Andrey0007 представил новые скриншоты своего ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.
Энтузиаст планирует заменить все текстуры игры на 4K-версии, а также хочет создать некоторые новые объекты. Также игроков могут ждать новые модели некоторых NPC, улучшенные звуки и эффекты.
При этом Andrey0007 не сообщает, когда планирует закончить свой проект.
Напомним, сейчас GSC Game World трудится над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая была заявлена на 8 декабря этого года, но игру перенесли на 2023-й.