Фанаты опубликовали скриншоты ремастера STALKER: Shadow of Chernobyl

Моддер Andrey0007 представил новые скриншоты своего ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Энтузиаст планирует заменить все текстуры игры на 4K-версии, а также хочет создать некоторые новые объекты. Также игроков могут ждать новые модели некоторых NPC, улучшенные звуки и эффекты.

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

Игромания.ру

При этом Andrey0007 не сообщает, когда планирует закончить свой проект.