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1 час назад

Продажи Capcom в Steam за прошлый финансовый год увеличились на 62,5%

Игромания.ру

Gamebiz и Automation сообщают, продажи Capcom в Steam за прошлый финансовый год увеличились на 62,5%, составив около 126 млн долларов — это 15,6% от общих продаж компании.

У Capcom взлетели продажи в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В последние годы в магазине Valve выходили многие популярные IP Capcom, включая новые и старые игры серии Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter и Street Fighter. Сообщается, что компания продает 353 проекта в 237 странах и регионах, обеспечивая себе стабильную прибыль.

В прошлом году представитель Capcom сообщил, что компания меняет свою стратегию и планирует в обозримом будущем сделать PC своей основной платформой. Сейчас она работает над Exoprimal, ремейком Resident Evil 4, Street Fighter 6 и Monster Hunter Rise: Sunbreak — все проекты появятся в том числе и в Steam.

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