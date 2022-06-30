У Capcom взлетели продажи в Steam

Gamebiz и Automation сообщают, продажи Capcom в Steam за прошлый финансовый год увеличились на 62,5%, составив около 126 млн долларов — это 15,6% от общих продаж компании.

В последние годы в магазине Valve выходили многие популярные IP Capcom, включая новые и старые игры серии Resident Evil, Devil May Cry, Monster Hunter и Street Fighter. Сообщается, что компания продает 353 проекта в 237 странах и регионах, обеспечивая себе стабильную прибыль.