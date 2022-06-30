Появились новые слухи о сериале по Horizon Zero Dawn

Как сообщает портал The Ronin, съёмки сериала по мотивам Horizon Zero Dawn начнутся уже в этом августе в Торонто.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ожидается, что они завершатся в марте 2023 года. Возможно, что шоу будет готово к праздникам 2023 года или к началу 2024 года. Официальных подробностей пока, к сожалению, нет.

Ранее сайт «Гильдии режиссёров Канады» раскрыл название шоу — похоже, что оно называется Horizon 2074.

Инсайдер Джефф Грабб также раскрыл детали сюжета проекта. Судя по всему, действие истории частично развернётся в прошлом, когда человечество находилось на пике своего развития — как раз незадолго до катастрофы.