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1 час назад

Слух: съёмки сериала по мотивам Horizon Zero Dawn стартуют в этом августе

Игромания.руиещё 1

Как сообщает портал The Ronin, съёмки сериала по мотивам Horizon Zero Dawn начнутся уже в этом августе в Торонто.

Появились новые слухи о сериале по Horizon Zero Dawn
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ожидается, что они завершатся в марте 2023 года. Возможно, что шоу будет готово к праздникам 2023 года или к началу 2024 года. Официальных подробностей пока, к сожалению, нет.

Ранее сайт «Гильдии режиссёров Канады» раскрыл название шоу — похоже, что оно называется Horizon 2074.

Инсайдер Джефф Грабб также раскрыл детали сюжета проекта. Судя по всему, действие истории частично развернётся в прошлом, когда человечество находилось на пике своего развития — как раз незадолго до катастрофы.

Сериалом по Horizon Zero Dawn занимается Netflix, а в послужном списке некоторых членов съёмочной группы такие проекты как «Пацаны», «Пила 2», «Академия Амбрелла», «Оно», «Чем мы заняты в тени» и не только.

Игры,Netflix,
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